Des bactéries résistent aux gels hydroalcooliques dans les hôpitaux (étude)

Certaines bactéries résistent de mieux en mieux dans les hôpitaux aux désinfectants et solutions hydroalcooliques pour les mains, accroissant ainsi le risque d'infections nosocomiales, met en garde une étude australienne parue mercredi.

Les solutions antibactériennes contenant des désinfectants à base d'alcool ont largement contribué à lutter contre la bactérie SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline) à travers le monde.

Mais des chercheurs ont détecté la progression d'un autre type de bactérie présente dans la flore intestinale, l'Enterococcus faecium, qui peut se répandre en milieu hospitalier via les cathéters ou les appareils respiratoires.

"Les infections à l'E. faecium, résistantes aux antibiotiques, ont augmenté malgré l'utilisation de désinfectants à base d'alcool, et représentent aujourd'hui une cause majeure d'infections nosocomiales", rapporte l'étude, publiée dans la revue Science Translational Medicine.

Les échantillons bactériens prélevés après 2009 dans deux hôpitaux de Melbourne étaient plus résistants à l'alcool que ceux prélevés avant 2004.

"Nos résultats ne sonnent pas le glas des gels antibactériens pour les mains mais ils montrent qu'on ne peut pas uniquement se reposer sur des désinfectants à base d'alcool pour contrôler l'E. faecium en milieu hospitalier", a commenté l'auteur de l'étude, Tim Stinear, microbiologiste à l'Université de Melbourne.

Selon les éléments de contexte fournis par cette étude, l'E. faecium serait responsable de 10% des infections nosocomiales bactériennes à travers le monde et respectivement la quatrième et cinquième cause de septicémie en Amérique du Nord et en Europe.