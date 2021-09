Des avancées encourageantes pour les cancers de la prostate et du sein

Ce sont deux espoirs dans le traitement des formes avancées de cancers particulièrement fréquents : ceux de la prostate et du sein . De récentes données laissent penser qu’il est possible de prolonger la vie de certains patients.

Désormais, "ils peuvent compter vivre plus de cinq ans ", assure M. Fizazi, se basant sur une étude qu’il a présentée au congrès et qui a été publiée dans la revue de l’Esmo.

Il faut changer la manière dont on soigne les cancers les plus graves de la prostate, avec une combinaison des trois traitements.

Finalement, on peut aller plus loin en jouant sur tous les tableaux, selon l’étude présentée par M. Fizazi. Après cinq ans, les patients traités avec les trois types de traitemen t ont un taux de survie bien supérieur à ceux qui n’ont pas reçu d’abiratérone.

Or les patientes ayant reçu du ribociclib ont généralement survécu plus longtemps que celles à qui on a donné un placebo, selon une étude dirigée par l’oncologue Gabriel Hortobagyi et financée par Novartis.

La moitié des premières ont survécu plus de 5 ans alors que le chiffre tombe à 4,3 ans chez la moitié de celles qui ont reçu un placebo.

Même si ces données doivent être prises avec précaution en attendant que l’étude fasse l’objet d’une publication revue de manière indépendante, elles ont largement été saluées lors du congrès.

Il y a "encore beaucoup de travail pour pouvoir guérir ces patientes mais c’est un résultat très important", a jugé sur Twitter l’oncologue Matteo Lambertini, qui n’a pas participé à l’étude.