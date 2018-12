Des apports suffisants en magnésium pourraient doper les taux de vitamine D

Des chercheurs américains ont montré qu'un apport suffisant en magnésium pourrait permettre d'optimiser son taux de vitamine D, de doper ce taux chez les personnes carencées et de l'abaisser chez les personnes qui affichent un taux trop élevé de cette vitamine.

Cette étude, menée au Vanderbilt-Ingram Cancer Center, a suivi 180 participants âgés de 40 à 85 ans qui prenaient part au Personalized Prevention of Colorectal Cancer Trial (PPCCT).

Pour évaluer l'hypothèse que les compléments de magnésium affectaient la manière dont le corps métabolise la vitamine D, on a demandé aux participants de prendre des compléments de magnésium (ou d'un placebo), qui avaient été personnalisés à partir des apports diététiques des sujets en début d'étude.

Les résultats, parus dans The American Journal of Clinical Nutrition, ont montré que la prise de compléments de magnésium augmentait les taux de vitamine D lorsque ceux-ci s'approchaient de 30 nanogrammes par millilitre (nmol/L) mais qu'elle les faisait baisser lorsqu'ils étaient trop élevés (entre 30 et 50 ng/mL).

Un niveau optimal de magnésium pourrait jouer un rôle important dans l'optimisation des taux de vitamine D et dans la prévention de troubles médicaux en lien avec la vitamine D.

Les résultats de cette étude viennent en étayer d'autres, des recherches fondées sur l'observation datant de 2013 qui avaient montré que le manque de magnésium était lié à de faibles taux de vitamine D.

"Les carences en vitamine D ont été reconnus comme un trouble médical potentiel sur une échelle assez importante aux États-Unis", a commenté la chercheuse Martha Shrubsole. "Nombreuses sont les personnes qui ont reçu des recommandations de professionnels de la santé de prendre des compléments de vitamine D pour augmenter leurs taux suite à des prises de sang. En plus de la vitamine D, on notera cependant que les carences en magnésium sont un problème peu souvent évoqué."

A en croire le National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) américain, une série d'études visant à évaluer les statuts nutritionnels et médicaux des adultes et des enfants américains, 79% des adultes américains n'auraient pas des apports suffisants en magnésium au quotidien.

Le professeur Shrubsole a ajouté que les taux de magnésium de l'étude suivaient les recommandations des autorités sanitaires américaines. La scientifique recommande des changements alimentaires pour améliorer les apports en magnésium. Parmi les aliments riches en magnésium, on note les légumes verts, les haricots, les légumineuses, les céréales complètes, le chocolat noir, les poissons gras tels que le saumon, mais aussi les noix et les avocats.