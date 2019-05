Déforestation, gaz à effet de serre… Fumer nuit gravement à notre environnement - © Tous droits réservés

Fumer nuit gravement à notre environnement - Brut. - 16/05/2019 Chaque année, 6000 milliards de cigarettes sont fabriquées. Pourtant cette production effrénée a un lourd impact environnemental. La cigarette est nocive pour la santé, elle l'est aussi pour l'environnement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production de tabac est responsable de 5 % de la déforestation mondiale. En effet, des forêts entières sont rasées pour la culture des plants de tabac et pour la production de papier. Aussi, lorsqu'elle est inhalée, la fumée rejetée représente 0,2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit presque autant qu'un pays comme Israël.