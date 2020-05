Déconfinement : comment aider les enfants et les adolescents à réguler leur sommeil ?

Le confinement a profondément chamboulé les habitudes de bon nombre d’entre nous. L’une des conséquences de ces conditions de vie inédites est un rythme de sommeil décalé.

A l’approche du déconfinement, la Docteur Sylvie Royant-Parola, psychiatre spécialisée dans les troubles du sommeil, fournit quelques pistes pour nous aider à réguler notre horloge biologique, en particulier pour les enfants et les ados.

Quelles sont les stratégies à adopter pour aider les enfants et les adolescents à retrouver un rythme "normal" de lever et de coucher ?

Docteur Royant-Parola : la première des choses à faire est de limiter l’usage des écrans le soir. Chez les enfants et les préadolescents, il est préférable d’arrêter dès 19h. Pour les adolescents, on peut aller jusqu’à 21h. Mais cela n’exclut pas de regarder un film à la télévision. Le plus important est de limiter l’usage des écrans trop près des yeux, en particulier ceux des téléphones.

La deuxième chose à faire est de retrouver des horaires de lever réguliers. Il est préférable d’avancer les heures de lever, de préférence plusieurs jours avant le retour en classe. Si cela s’avère trop dur pour l’ado, le fait que toute la famille se cale sur le même rythme peut aider.

Enfin, il est également important d’inciter les enfants et les adolescents à pratiquer une activité physique chaque matin pendant au moins 45 minutes. Ils peuvent le faire à l’extérieur comme à l’intérieur mais une exposition à la lumière naturelle le matin est toutefois recommandée. Tous ces critères sont essentiels pour la restructuration de l’organisme car ils favorisent un réveil spontané.

L’angoisse liée au contexte actuel peut-elle jouer sur le sommeil ?

Oui car nos modes de vie actuels sont directement liés à une situation très inquiétante, y compris sur ce qui va se passer après le déconfinement. Il faut éviter de se nourrir d’informations au contenu anxiogène tout au long de la journée et arriver à se changer les idées avec des activités relaxantes comme la lecture ou la méditation. Il ne faut pas non plus négliger le côté angoisse chez les petits car les enfants sont de véritables éponges et retiennent tout ce qui se dit autour d’eux, que cela vienne des parents ou de ce qu’ils entendent à la radio ou à la télé.

De manière générale, les enfants comme les adultes, risquent-ils de faire face à une fatigue supplémentaire en retrouvant un rythme école/travail/maison ?

Il y a un phénomène assez intéressant autour de la fatigue. Certaines personnes se sentent fatiguées alors qu’elles bougent moins que d’habitude et ont l’impression de dormir suffisamment. Or il faut savoir que chacun a son temps de sommeil idéal. Une récente enquête montre d’ailleurs que le confinement peut avoir du bon : 33% ont un sommeil détérioré mais 10% déclarent une amélioration de leur sommeil. Ce n’est pas fréquent mais cela existe notamment pour les individus dits "du soir", pour lesquels le confinement réduit ou enlève la contrainte de se lever tôt le matin. Ces derniers vont donc être beaucoup plus en accord avec leur rythme de sommeil spontané.