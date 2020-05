De plus en plus de cancers de la thyroïde diagnostiqués inutilement.

L’épidémie de surdiagnostics du cancer de la thyroïde est en "expansion rapide" dans le monde et aurait déjà touché plus d’un million de personnes dans une trentaine de pays, selon une nouvelle étude de l’agence du cancer de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus d’1 million de personnes surdiagnostiquées

Dans l’ensemble, plus d’un million de personnes (830.000 femmes et 220.000 hommes) pourraient avoir été surdiagnostiquées d’un cancer de la thyroïde entre 2008 et 2012 dans ces 26 pays.

Ces diagnostics excessifs exposent à des préjudices inutiles : ablation complète de la glande, traitements à vie…

La proportion estimée de cas de cancer de la thyroïde chez les femmes attribuable à un surdiagnostic entre 2008 et 2012 était d’environ 93% en Corée du Sud, 91% au Belarus, 87% en Chine, 84% en Italie et en Croatie et 83% en Slovaquie et en France.

Les surdiagnostics chez les femmes entre 2008 et 2012 concerneraient, entre autres, environ 390.000 femmes en Chine, 140.000 en Corée du Sud, 120.000 aux USA, 31.000 en Italie et 25.000 femmes en France.

Selon l’étude, l’incidence du cancer de la thyroïde a continué d’augmenter de 1998-2002 à 2008-2012 dans tous les pays analysés, y compris plusieurs pays à revenu intermédiaire en transition socio-économique rapide.