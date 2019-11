De moins en moins d'additifs dans nos assiettes.

L'étude porte sur 30.000 produits dans une vingtaine de catégories, des barres de céréales aux plats préparés en passant par les boissons ou le chocolat. En revanche, les confiseries, qui contiennent pourtant beaucoup d'additifs, n'ont pas été examinées mais devraient l'être dans un prochain volet.

Premier constat: plus de trois quarts (78%) des produits analysés contiennent au moins un additif. La majorité (53%) en contiennent au moins trois et une petite partie (4%) au moins dix.

Les aliments les plus riches en additifs sont les viennoiseries et desserts surgelés, les produits traiteurs frais et les glaces et sorbets.