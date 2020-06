De courtes séances de sport aideraient la santé cardiaque des personnes obèses

N'importe quel type d'exercice physique, même des séances de 10 minutes, permettrait d'abaisser le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes en surpoids ou obèses, à en croire des chercheurs américains.

Une nouvelle étude, menée à l'Ohio State University, a pris en compte des données concernant 22.476 participants âgés de 30 à 64 ans, sans antécédents de maladies cardiovasculaires en début d'étude.

Les sujets devaient rapporter leur niveau d'activité physique hebdomadaire qui permettait de les classer dans trois groupes : ceux qui ne faisaient pas du tout d'exercice, ceux qui faisaient entre une et 149 minutes de sport par semaine, et ceux qui enregistraient plus de 150 minutes par semaine.

Ils ont aussi été classés en fonction de leur indice de masse corporelle (IMC). Environ un tiers des participants étaient "en surpoids" (avec un IMC compris entre 25 et 29,9) et un peu plus d'un autre tiers entraient dans la catégorie "obèse" (avec un IMC supérieur à 30). Le reste des participants affichaient un poids "normal".