Dans la prévention du rhume, les croyances prévalent-elles sur la science?

Un sondage réalisé en octobre 2018 aux États-Unis auprès d'un échantillon aléatoire de 1.119 parents montre que pour éviter le rhume, la moitié des personnes interrogées préfèrent administrer des vitamines et des suppléments aux enfants, sans toutefois détenir de preuves scientifiques de leur efficacité.

Des chercheurs de l'Université du Michigan ont réalisé aux États-Unis un sondage appelé C.S. Mott Children's Hospital National Poll, consacré à la santé des enfants. Ils ont interrogé 1.119 parents d'enfants âgés de 5 à 12 ans sur les méthodes utilisées dans la prévention du rhume.

Parmi les sondés, 51% des parents ont recours à des vitamines ou compléments alimentaires pour éviter les coups de froid. Par ailleurs, 71% appliquent des conseils de grand-mère comme éviter de sortir les cheveux mouillés et ne pas sortir du tout par mauvais temps.

Le produit le plus utilisé reste la vitamine C, utilisée par 47% des parents, suivie du zinc (15%) et de l'échinacée (11%). Environ 25% des parents administrent un produit présenté comme capable de renforcer le système immunitaire.

En plus de cela, 99% des sondés apprennent à leur progéniture à se laver les mains fréquemment, à ne pas approcher la main de la bouche ou du nez, à éviter de faire circuler les ustensiles et les boissons. Des méthodes approuvées par les scientifiques.

"Ce qu'il y a de positif, c'est que les parents suivent les recommandations validées par la science pour éviter la propagation du rhume et d'autres maladies", explique le docteur Gary Freed, codirecteur du sondage.

"Cependant, de nombreux parents utilisent des produits et des vitamines dont l'efficacité n'a pas été prouvée dans la prévention des rhumes et qui ne sont pas régulés par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Ces produits font l'objet de nombreuses campagnes qui vantent leurs mérites et sont très répandus mais leur efficacité n'a jamais individuellement été démontrée."

Les chercheurs rappellent que les rhumes sont causés par des virus. Ils se transmettent d'une personne à une autre et ne s'attrapent pas en sortant les cheveux mouillés. Selon eux, les enfants attrapent en moyenne six rhumes par an. Ceux-ci peuvent durer jusqu'à deux semaines.

"Quand les enfants attrapent un rhume, cela affecte toute la famille", ajoute Gary Freed. "La situation engendre un manque de sommeil, de l'inconfort, des jours d'école (et autres obligations) manqués. Tous les parents souhaitent préserver au mieux la santé de la famille".

"Il est important pour les parents de comprendre que les stratégies de prévention s'appuient sur bien des constatations. Alors que certaines méthodes sont très efficaces, d'autres n'apportent absolument rien", termine-t-il.