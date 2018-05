D'après une étude, on pourrait vivre dix ans de plus en adoptant cinq habitudes de vie saines

Selon une étude américaine récente, cinq habitudes de vie saines à adopter au cours de l'âge adulte (manger sainement, faire de l'exercice régulièrement, maintenir un poids de forme, ne pas fumer et ne pas trop boire) pourraient, combinées, ajouter dix ans à notre espérance de vie.

Menée par la T.H. Chan School of Public Health de Harvard, aux États-Unis, cette étude est la première analyse exhaustive des effets de l'adoption d'habitudes de vie à risques réduits sur l'espérance de vie aux États-Unis, un pays dont l'espérance de vie (79,3 ans) est plus faible que presque toutes les autres nations à hauts revenus.

Les chercheurs ont analysé 34 années de données concernant 78.865 femmes et 27 années de données concernant 44.354 hommes et ont pu définir cinq habitudes de vie à faible risque comme le fait de ne pas fumer, de maintenir un indice de masse corporelle bas (18,5-24,9 kg/m²), faire au moins 30 minutes quotidiennes d'exercice physique modéré à vigoureux, boire raisonnablement (pas plus de 15 centilitres de vin par jour pour les femmes, jusqu'à 30 pour les hommes), et manger sainement.

Les chercheurs ont estimé que les participants qui n'avaient adopté aucune de ces pratiques saines avaient une espérance de vie à 50 ans de 29 ans pour les femmes et de 25,5 ans pour les hommes.

En revanche, celles et ceux qui adoptaient ces cinq habitudes de vie saines à faible risque se sont vus gratifier par les chercheurs d'une espérance de vie de 43,1 ans pour les femmes et de 37,6 ans pour les hommes à l'âge de 50 ans.

Pour les femmes, cela correspondait à 14 années de vie supplémentaires en moyenne et 12 années pour les hommes. Celles et ceux qui combinaient l'ensemble de ces pratiques gagnaient le plus d'années de vie.

Les chercheurs ont également établi que les femmes et les hommes qui avaient les modes de vie les plus sains avaient 82% de chances en moins de mourir de maladies cardiovasculaires et 65% de chances en moins de mourir d'un cancer, par rapport à celles et ceux qui avaient les modes de vie les plus toxiques.

"Cette étude souligne l'importance, au sein de la population américaine, d'adopter un mode de vie sain pour vivre plus longtemps", a déclaré Frank Hu, le directeur de l'étude. "Cela dit, on constate une très faible adhésion à des modes de vie plus sains. Les politiques publiques devraient donc insister davantage sur la promotion d'une alimentation, de logements et d'un environnement social sains, afin d'encourager un régime et des modes de vie sains."

Les résultats de l'étude sont consultables en ligne (et en anglais) sur le site de Circulation.