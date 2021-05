Covid-19 : en terrasse, mieux cerner les risques pour ne pas trinquer.

Boire à nouveau des verres en terrasse, oui, mais pas comme avant, entassés à vingt en hurlant au-dessus d'une coupelle de cacahouètes. Car même s'il est infiniment plus faible qu'en intérieur, le risque de contamination au Covid-19 n'y est pas nul, soulignent des spécialistes.

Une possibilité de contamination 20 fois moindre qu'à l'intérieur

Mais quel est le risque de contamination sur les terrasses ? "Le message essentiel reste de marteler qu'elles sont beaucoup moins à risque que les espaces intérieurs mal ventilés", indique l'épidémiologiste Antoine Flahault.

Près d'un an et demi après le début de la pandémie, les spécialistes s'accordent à dire que le Covid se transmet en grande partie via les aérosols.

Ce terme désigne les nuages de gouttelettes "produits par la respiration, la parole, les cris et le chant de personnes infectées" et qui contiennent le coronavirus SARS-CoV-2, rappelle le Pr Flahault, directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève.

"Dans un espace mal ventilé, ce nuage peut planer plusieurs minutes, voire plusieurs heures avant de se dissiper. Mais en terrasse, il se dissipe rapidement dans l'atmosphère", affirme le Pr Flahault, en faisant l'analogie avec la fumée de cigarette. On estime donc que le risque est "18 à 20 fois moindre" à l'extérieur qu'à l'intérieur, poursuit-il.