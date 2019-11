Coût des médicaments dans le monde : c'est aux Etats-Unis que les prix sont les plus élevés

La taille du dosage a également été normalisée afin de rendre le prix comparable. Une fois tous ces chiffres recueillis, il a été possible de calculer le prix médian de chaque composé dans les 50 pays , ainsi que l'écart entre le prix réel par dose dans chaque pays et le coût global médian (du plus cher au moins cher).

"L'un des résultats les plus flagrants de l'étude est que le coût des médicaments est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Notre étude montre par exemple que les Américains paient environ cinq fois et demi plus cher que la médiane mondiale pour l'insuline", observe Daniel Kolb, co-fondateur et directeur général de Medbelle.

L'écart de prix le plus important a été observé entre les États-Unis (+306,82%), premier pays du classement et la Thaïlande (-93,93%), pays le moins cher en terme de médicament, ce qui démontre une importante disparité dans le prix que les patients paient pour le même médicament dans le monde.

Le Viagra 8 fois plus cher!

Un médicament comme le Viagra vaut également son petit pesant d'or aux USA, où il est +785,99% plus cher par rapport à la moyenne mondiale des 50 pays étudiés. Le Japon (+371,78%) et le Chili (+182,65%) sont les deux autres pays où le Viagra, médicament le plus célèbre au monde, est le plus cher. A l'inverse, les pays où le Viagra est le plus accessible en termes de prix sont l'Irlande (-90.57%), l'Egypte (-89,24%) et l'Argentine (-81,42%).

La pilule contraceptive Yasmin est également bien plus coûteuse aux Etats-Unis (+785.99%), au Japon (+785,99%), et au Chili (+182,65%), comparé à l'Egypte (-73,18%), aux Pays-Bas (-55,68%) et à l'Inde (-54,94%).

En raison des différents niveaux de taxation, des coûts de transport, du pouvoir d'achat, des niveaux de revenus et des brevets, il faut s'attendre à des différences de prix au-delà des frontières.

"Cependant, l'écart révélé par cette étude est extrême. Cet indice pourrait être utilisé pour approfondir le débat sur l'immense inégalité entre les pays en matière d'accessibilité et de coût-efficacité des soins de santé", espère Daniel Kolb.