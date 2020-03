Coudre son masque anti-coronavirus : le SPF recommande l’utilisation d’essuies de cuisine et de sacs d’aspirateurs (tuto)

Le SPF Santé rappelle que "les masques faits maison sont très utiles pour les personnes qui sont malades et isolées à la maison. S’ils portent leur masque fait maison, ils diminuent le risque de contaminer quelqu’un de leur entourage.". Attention cependant, porter un masque n’exclut pas de suivre les règles générales : continuez à garder suffisamment vos distances, à vous laver les mains fréquemment et à éviter tout contact avec une autre personne si vous êtes malade, répète le SPF.

Pour fabriquer vos propres masques buccaux, le SPF santé recommande d’utiliser différentes couches de tissu. "Utiliser des matériaux filtrants tels que le sac d’un aspirateur est une bonne idée", précise le Service Fédéral Santé. Les essuies de cuisine, plus épais, sont également à préconiser dans la confection de votre masque, car "ils offrent une meilleure protection que certains tissus en coton". En revanche, la soie et les tissus synthétiques sont à éviter, car trop fins.

Pas la peine d’en faire des tonnes non plus : "Evitez les masques épais qui vous font transpirer davantage et vous démangent car ils vous feront toucher (inconsciemment) votre visage. Des couches de tissu très épaisses rendent la respiration plus difficile et sont désagréables à porter longtemps.".

Pour faciliter la confection, un tuto a été diffusé par le SPF santé (patron disponible ici, en néerlandais uniquement) : "Le modèle de ce masque tient sur une feuille A4. Le masque fonctionne comme une "mini-taie d’oreiller". En bas, il y a une ouverture avec une couverture. Dans cette ouverture, un filtre remplaçable peut être glissé de manière à être bien maintenu en place. Les rubans sont suffisamment longs pour que le masque puisse être facilement noué et détaché. Le retrait du masque peut donc se faire avec les mains à une distance sûre de la tête."