Coronavirus : va-t-on devoir garder nos masques même après la crise ?

La pandémie a bouleversé notre quotidien de bien des façons : masque, confinement, télétravail… Rien ne sera plus jamais comme avant. Et si le port du masque apparaît aujourd'hui comme une chose contraignante, il se pourrait que nombre d'entre nous l'adoptent définitivement. Dans de nombreux pays d'Asie, le port du masque était ancré dans les mœurs bien avant que la pandémie de Covid-19 ne pointe le bout de son nez. Une singularité culturelle, bien éloignée des habitudes des pays occidentaux, qui vise à se protéger des maladies, des allergies ou de la pollution. Et qui a eu pour conséquence une plus grande réactivité dans la généralisation du port du masque lorsque la crise sanitaire a débuté il y a désormais plus d'un an.

Une majorité d'Américains continueront à le porter Cette particularité pourrait prochainement ne plus en être une. Nombreux sont les hommes et les femmes qui, malgré la contrainte de porter ce bout de tissu (ou de polypropylène) sur la bouche et le nez tout au long de la journée, pourraient l'adopter de façon définitive. L'absence ou quasi-absence d'épidémies hivernales (grippe ou gastro-entérite en tête) dans la plupart des pays du globe y est sans doute pour quelque chose. Une étude révèle une volonté de faire perdurer certains gestes barrières au nom de la santé publique même lorsque la pandémie sera passée. Nous apprenons notamment que près des trois quarts des Américains interrogés (72%) envisagent de continuer de porter des masques en public et que 80% tenteront toujours d'éviter les endroits où il y a foule. "Même si les progrès que nous réalisons vers le rétablissement sont formidables, il est primordial de ne pas assouplir les précautions dont nous savons qu'elles ont fonctionné jusqu'à présent. Les masques et la distanciation physique sont toujours nos meilleures armes pour limiter la propagation et maintenant que nous avons un vaccin, elles rendront ces précautions encore plus efficaces et réduiront le nombre de nouveaux cas si nous maintenons le cap", commente le Dr Iahn Gonsenhauser de l'Ohio State Wexner Medical Center.