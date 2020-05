Coronavirus : ne comptez pas sur l'été pour arrêter la pandémie, préviennent des chercheurs.

Le réchauffement estival ne sauvera pas à lui seul l’hémisphère nord de la pandémie de Covid-19, concluent des chercheurs de l’université américaine Princeton.

Des études statistiques conduites ces derniers mois malgré le peu de recul sur le nouveau coronavirus ont établi une légère corrélation entre le climat et l’épidémie : plus il fait chaud et humide, moins le virus se propagerait. Mais ces calculs restent préliminaires et on ignore fondamentalement le lien biologique entre le climat et le virus qui cause le Covid-19.