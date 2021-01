Le climat doux et humide ralentirait la propagation du virus

Coronavirus : le climat breton serait-il un miracle contre l'épidémie? - © Vincent Massieye / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Cela s'explique par une "combinaison de différents facteurs", explique Pascal Crépey, épidémiologiste à l'École des hautes études en santé publique (EHESP), qui avance en premier lieu "l'hypothèse climatique" car "on sait que le climat a un impact sur la propagation du virus".

"L'hypothèse, c'est que le climat océanique en hiver est peut-être moins favorable à la propagation de ce coronavirus que le climat continental", développe l'enseignant-chercheur.

Le froid aide à la survie du virus en dehors du corps humain. Et plus il fait froid, plus la population reste à l'intérieur, ce qui favorise la propagation du virus. En outre, le virus reste plus longtemps en suspension dans l'air.

"Entre 3°C et 12°C et 60 à 90% d'humidité, les gouttelettes sur lesquelles se fixe le virus vont avoir tendance à rester en suspension dans l'air. Cela peut contribuer à une transmission plus forte", explique Alix Roumagnac, président de Predict, filiale de Météo France et d'Airbus.

Sa société s'est appuyée sur un article de deux chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) de mars 2020 pour élaborer un index de "transmissivité climatique du Covid-19". Cet index permet d'expliquer le "développement hétérogène de la pandémie" selon les régions du monde et les saisons, d'après M. Roumagnac.

En Bretagne, c'est "la douceur océanique et l'humidité" qui empêcheraient ainsi les gouttelettes porteuses du virus de rester en suspension dans l'air, selon lui.