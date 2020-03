Coronavirus : l’inventivité des Belges pour exprimer leur soutien et leur solidarité

Le groupe francophone "" qui déclare : "Tous les soirs à 19h30 et pendant 10 minutes, c’est la teuf de la quarantaine. Rester entassés dans nos immeubles plusieurs semaines, ça va être sport. Montrons-nous que nous sommes capables de vivre ça avec courage ! Alors on ouvre sa fenêtre, on allume la musique et on se fait coucou en dansant sur Beyoncé !".