Coronavirus : l'air dans les trains est-il moins pur que dans les avions ?

"La Suisse, l'Allemagne et en gros les pays du nord de l'Europe ont fait évoluer leur doctrine sanitaire en disant que dès lors que le port du masque était respecté et que le gel hydroalcoolique était d'accès facile dans les transports, on pouvait admettre une sorte de souplesse par rapport à la distanciation", a-t-il observé.

Avions : des filtres capables d'arrêter 99,97% des particules

Dans les avions Airbus comme Boeing, l'air présent en cabine provient pour moitié de l'extérieur et le reste est prélevé dans l'air en cabine et recyclé en passant par des filtres capables d'arrêter 99,97% des particules, y compris des virus de la taille du coronavirus. Cette gamme de filtres est également utilisée en salle blanche ou dans les blocs opératoires des hôpitaux.

"Pour justement éviter les circulations longitudinales ou latérales de l'air, il est attrapé par en bas, va vers les filtres, il est filtré et mixé avec l'air extérieur et revient par le haut. L'air circule dans l'avion du haut vers le bas. Le passager du rang 1 ne va pas contaminer celui du rang 20", explique une source industrielle. Le renouvellement intégral de l'air d'une cabine prend 1 minute 30 pour un moyen-courrier et 4 minutes pour un A380.

Quand on pense à un avion, "on a l'image d'un tube métallique fermé où on se promène très haut et où c'est probablement le pire des endroits pour se faire contaminer. La réalité, c'est que c'est exactement le contraire", résume la source industrielle, pour qui "ce n'est pas tant l'avion qui est vecteur de contamination que la question de savoir si les gens qui prennent l'avion et vont d'un pays à un autre ont éventuellement été contaminés".