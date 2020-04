Coronavirus : gare aux infections de peau à cause des masques !

En pleine pandémie de Covid-19, le port du masque s’avère indispensable, notamment pour le personnel soignant, afin de se protéger et de limiter la propagation du virus. Mais porter un masque tout au long de la journée, ou même pour quelques heures, peut provoquer des irritations cutanées.

"Les personnes transpirent sous les masques, cela provoque des frictions, avec des dommages par pression sur le nez et les joues et potentiellement des déchirures de la peau pouvant entraîner une infection."

Karen Ousey, spécialiste de la peau et professeure à l’université d’Huddersfield (Angleterre), explique que ces infections peuvent être provoquées par la transpiration et le frottement des masques contre le nez.

Nettoyer et hydrater la peau

Pour limiter les risques, la Pre Ousey a récemment publié des recommandations adressées en priorité aux soignants mais qui peuvent s’appliquer à toutes et à tous, notamment les personnes pour qui le télétravail s’avère impossible, à l’instar des employés des commerces alimentaires.

"Les masques que les professionnels de la santé portent doivent être adaptés au visage. Si les soignants ajoutent des pansements sur la peau sous le masque après l’avoir mis, il y a un risque que le masque ne s’adapte plus correctement. La pression exercée sur le nez par le masque nécessite également de le retirer toutes les deux heures à bonne distance du patient, puis de se nettoyer la peau avant de le remettre", écrit-elle.

L’experte recommande également à l’ensemble des populations de bien nettoyer et hydrater sa peau au moins une demi-heure avant de mettre les masques afin de garder une peau propre et exempte de sueur. "Si vous sentez que le masque vous frotte, retirez-le dès que possible en veillant à le faire en toute sécurité", conseille-t-elle.