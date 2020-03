Coronavirus : faux remèdes miracles et rumeurs dangereuses font des ravages

"Remèdes" miracles toxiques, traitements médicaux interrompus… Les conséquences de la vague de désinformation liée au nouveau coronavirus peuvent se révéler dévastatrices, et même tuer.

Face aux milliers de morts, les chercheurs se sont lancés dans une course contre la montre pour trouver un traitement efficace ou un vaccin. Mais dans le même temps, les rumeurs les plus folles continuent de se répandre sur internet et les réseaux sociaux, semant la confusion.