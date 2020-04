Coronavirus : des masques Playmobil à 4,99€ pour se protéger dans les transports

On a vu de nombreuses initiatives pour permettre à la population de se fournir en masque : tissu fait main, masques chirurgicaux en pharmacie, en une minute avec une chaussette, etc.

C’est au tour des entreprises de nous proposer des solutions faciles et peu coûteuses et, notamment, à la marque allemande de jouets bien connus : Playmobil.

On peut trouver sur leur site internet, deux tailles de masques dont le plastique nous rappelle nos après-midi d’enfance à se raconter des histoires avec les petits bonshommes aux visages figés. Ce plastique souple justement permet un lavage facile et efficace de ce masque grand public que l’on voit de plus en plus dans les rues. Il est réutilisable mais nécessite l’insert d’une matière absorbante et filtrante (comme un mouchoir en papier) que l’on change à chaque utilisation.