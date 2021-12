Contraception définitive : des femmes évoquent un parcours "semé d'embûches"

Qu'elles soient déjà mères ou nullipares, des femmes souhaitant recourir à une opération de stérilisation définitive à visée contraceptive racontent un parcours "semé d'embûches" et dénoncent "les tentatives de dissuasion" de certains praticiens.

Autorisée en France par la loi du 4 juillet 2001, la contraception "définitive" ou "permanente" par ligature des trompes ou par vasectomie est ouverte à toutes les personnes majeures après un délai de réflexion de quatre mois.

Sur les réseaux sociaux, néanmoins, de nombreuses femmes indiquent avoir rencontré des difficultés à y recourir, des gynécologues leur opposant le caractère "irréversible" de l'intervention pour les en dissuader.

Lolita, une Francilienne de 25 ans, a attendu six ans avant que sa demande aboutisse. "C'était tellement compliqué", se rappelle-t-elle : "On dirait que les gynécologues le font exprès".

"On me disait que j'allais finir par changer d'avis, qu'une femme, c'est fait pour avoir des enfants. C'est très infantilisant", déplore-t-elle.

"Dans la gynécologie, notre parole est souvent remise en question. On ne va jamais dire à un homme qu'il est fait pour être père" alors que "la société reste dans l'idée que les femmes veulent toutes des enfants. Quand on dit que non, ça fait un bug dans la matrice", soupire-t-elle.

De plus en plus de jeunes femmes expriment leur souhait de ne pas devenir mères. A l'instar de Claire, qui invoque une prise de "conscience écologique" et ajoute que la grossesse "ne vend pas du rêve".

En deux ans, cette trentenaire a consulté "une bonne douzaine de gynécologues" qui, assure-t-elle, exigeaient qu'elle entame un suivi psychiatrique et psychologique, ce qu'elle a refusé. "Cela sous-entend qu'on a un déficit ou un trouble mental, uniquement parce qu'on ne souhaite pas tomber enceinte", déplore-t-elle.