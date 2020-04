Consommer entre 3 et 6 œufs par semaine pourrait doper la santé cardiovasculaire.

Ni trop, ni trop peu pour être en bonne santé

Leurs résultats ont montré que les participants qui consommaient 3 à 6 œufs par semaine enregistraient le plus faible risque de maladies cardiovasculaires et de décès parmi le groupe étudié.

En revanche, une faible consommation d’œufs semblait être associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de mort. En effet, le fait de manger moins d’un œuf par semaine était associé à un risque accru de 22% de maladies cardiovasculaires et de plus 29% de risque de décès. De plus, consommer plus de dix œufs par semaine était aussi lié à un risque augmenté de 30% des maladies cardiovasculaires et de +13% de décès.

L’étude a par ailleurs montré que les résultats semblaient varier selon les différents types de maladies cardiovasculaires. Alors que les personnes qui surconsommaient des œufs semblaient développer un risque accru de maladies coronariennes et d’AVC ischémique, celles qui ne consommaient pas assez d’œufs voyaient augmenter leur risque d’AVC hémorragique.