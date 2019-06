Consommer des myrtilles serait bon pour le coeur

Selon une nouvelle recherche britannique, menée par l'Université d'East Anglia, consommer 150 g de myrtilles par jour réduit les risques de développer des maladies cardiovasculaires.

Publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, l'étude a cherché à déterminer si la consommation de myrtilles avait un effet sur le syndrome métabolique, un ensemble de troubles du métabolisme qui augmente les risques de maladies cardiaques et qui se traduit le plus souvent par de l'hypertension artérielle, un excès de graisse abdominale et des taux élevés de lipides (graisses) et de glucoses (sucres) dans le sang.



"Des études antérieures ont indiqué que les personnes qui consomment régulièrement des myrtilles ont un risque réduit de développer des maladies cardiovasculaires comme le diabète de type 2. Cela peut s'expliquer par le fait que les myrtilles sont riches en composés naturels appelés anthocyanines, qui sont les flavonoïdes responsables de la couleur rouge et bleue des fruits", expliquent les auteurs de l'étude dans un communiqué.



Pendant six mois, l'équipe de scientifiques a observé et étudié les effets de la consommation quotidienne de myrtilles chez 138 personnes en surpoids et obèses âgées de 50 à 75 ans et concernées par le syndrome métabolique.

L'expérience a consisté à comparer les avantages de manger des portions quotidiennes de 150 g (l'équivalent d'une tasse à thé) de myrtilles par rapport à des portions de 75 g. Les participants ont consommé les myrtilles sous forme lyophilisée et un groupe placebo a reçu une alternative de couleur pourpre faite de colorants et d'arômes artificiels.

"La consommation de 150 g de myrtilles par jour a entraîné une amélioration de la fonction vasculaire et de la rigidité artérielle, ce qui réduit le risque de maladies cardiovasculaires de 12 à 15%", note le Dr Peter Curtis.

"De façon inattendue, nous n'avons trouvé aucun avantage d'une plus petite dose quotidienne de 75 grammes (demi-tasse) de myrtilles dans ce groupe à risque. Il est possible que des apports journaliers plus élevés soient nécessaires pour les bienfaits sur la santé cardiaque de personnes obèses et à risque de maladies cardiaques", ajoute-t-il.



Au vu de ces résultats, les chercheurs recommandent aux personnes touchées par le syndrome métabolique de consommer une tasse de myrtilles par jour afin d'améliorer leur santé cardiovasculaire.