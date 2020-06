Consommer des céréales complètes pour réduire son risque de diabète ?

Cette vaste étude a analysé des données concernant des participants qui avaient pris part à trois études précédentes comprenant 69.949 infirmières, 90.239 autres infirmières et 40.539 professionnels de santé masculins.

"Un apport accru en glucides semble avoir été associé à un risque plus élevé de diabète de type 2", a expliqué la chercheuse en chef Kim Braun. "Nous nous sommes intéressés au fait de savoir si cet effet était différent selon qu'on recourait à des glucides de bonne qualité ou de mauvaise qualité, ces derniers comprenant des céréales raffinées, des aliments sucrés et des pommes de terre."

Le fait de remplacer les glucides de faible qualité par des graisses saturées (et aucun autre nutriment) semblait aussi être associé à un risque moindre de diabète sucré.

Les chercheurs ont trouvé que lorsque les participants remplaçaient les calories émanant d'acides gras saturés, de graisses mono-insaturées et polyinsaturées, de protéines animales et végétales par des glucides de très bonne qualité , ils semblaient abaisser leur risque de développer un diabète de type 2.

Privilégier les céréales complètes

"Ces résultats soulignent l'importance de distinguer les glucides de bonne et de faible qualité lorsqu'on examine le risque de diabète", a précisé la professeure Braun. "Mener des études similaires chez les personnes provenant de différents milieux socio-économiques, de divers âges et origines ethniques donnera à voir comment ces résultats pourront être appliqués à d'autres groupes."

Le site de référence américain Mayo Clinic précise que les céréales complètes sont présentes dans le riz complet mais aussi dans des ingrédients tels que le sarrasin (crêpes) ou dans la farine complète du pain. En comparaison avec d'autres types de céréales, celles qui sont complètes sont plus riches en fibres et nutriments essentiels tels que la vitamine B, le fer, les folates, le sélénium, le potassium et le magnésium.

Les céréales complètes ont par ailleurs été associées à une baisse du risque de certaines maladies cardiaques, certains cancers et d'autres troubles de la santé.