Consommer beaucoup de légumes pour limiter le risque d'accouchement prématuré.

En revanche, aucun lien significatif n'a été trouvé entre l'alimentation avant la conception et leur risque de donner naissance à des bébés de faible poids.

Une équipe de l'Université du Queensland a suivi près de 3.500 femmes qui n'étaient pas enceinte en début d'étude et ont évalué leur alimentation au moyen de questionnaires.

Riches en antioxydants et anti-inflammatoires

"Les légumes traditionnels sont riches en antioxydants ou en nutriments anti-inflammatoires, qui jouent un rôle significatif pour réduire le risque d'événements défavorables à la naissance", a-t-il ajouté.

"Les femmes dépendent de certains nutriments stockés avant la conception comme le calcium et le fer, essentiels au développement du placenta et du fœtus."

Ces résultats pourraient avoir leur importance car les naissances prématurées (qui surviennent avant 37 semaines de grossesse) sont la principale cause de décès à la naissance de bébés australiens et peuvent avoir des implications sur la santé des enfants sur le long terme. Les naissances prématurées affectent 8,5% des naissances par an en Australie, un chiffre qui est en progression.

"Les personnes nées prématurément doivent faire face à un plus grand risque de maladies chroniques et métaboliques à l'âge adulte, ainsi qu'à un moins bon développement cognitif et académique", précise le co-auteur de l'étude, Gita D. Mishra.