Conseils d'experts pour bien dormir pendant les vacances

Pendant les vacances d'été, les jours allongent et l'heure du coucher est souvent repoussée pour profiter de ses amis, de sa famille ou simplement des chaudes soirées. Mais il faut garder à l'esprit que des horaires trop irréguliers peuvent dérégler les habitudes des petits et des grands et que les conséquences peuvent être délétères. Voici quelques conseils d'experts pour profiter des vacances pour se relaxer tout en gardant un rythme cadré.

Avoir des attentes réalistes Le docteur Cheryl Tierney du Penn State Children's Hospital (Etats-Unis), note qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que toute la famille garde le même rythme rigide en vacances que pendant le reste de l'année: on veille plus tard certains soirs et quelques grasses matinées sont inévitables. "Tout n'est que question d'équilibre", explique le médecin, "le compromis est raisonnable." Le professeur Henri Tuomilehto, spécialiste du sommeil à l'University of Eastern Finland, ajoute que les adultes ne peuvent pas récupérer toute leur dette de sommeil en une semaine. "Si vous avez négligé votre sommeil toute l'année durant, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les choses changent d'un coup lorsque vous débutez vos vacances."

Reconnaissez que vous avez peut-être besoin de plus de sommeil "En général, les personnes dorment moins que ce qu'elles pensent", note le professeur Tuomilehto. "On sacrifie souvent son sommeil contre les tâches ménagères du soir, la télé, et surtout nos appareils connectés au lit. Vous pensez que vous allez vous coucher à une certaine heure mais en réalité, vous êtes encore en train de surfer sur des sites une heure plus tard." Comment savoir si nous avons besoin de plus de sommeil? "Une personne bien reposée est énergique", explique le professeur Tuomilehto. "Si vous avez l'impression que vous pourriez avoir plus d'énergie, il serait sage d'essayer de dormir une heure de plus pendant une quinzaine de jours, c'est suffisant pour pouvoir faire la différence."

Les enfants doivent garder un rythme régulier de sommeil Les jeunes enfants ont tendance à se réveiller tous les jours à la même heure, qu'ils aillent à l'école ou non, et même s'ils se couchent plus tard. Ils peuvent eux aussi manquer de sommeil et souffrir des mêmes désagréments que les adultes comme l'irritabilité, les maux de tête et les troubles de l'attention. Le docteur Tieney recommande de ne pas trop s'éloigner des horaires habituels de coucher des petits pendant les vacances, et de ne pas retarder de plus d'une heure le moment de les coucher. Les enfants plus âgés peuvent repousser un peu plus l'horaire fatidique, mais pas plus de deux heures par rapport au reste de l'année.