Confinement : moins de vie sociale s'est traduit par moins d'alcool, de tabac et de gras

Un tiers des Français affirment avoir grossi (environ 3,2 kg) pendant le confinement mais ils ont aussi "été moins nombreux à boire, à manger gras, sucré et salé et même moins nombreux à fumer", selon un sondage réalisé par Odoxa et la FG2A en interrogeant un échantillon de 1.000 Français avant le confinement et un autre après.

A rebours de l'idée d'un confinement ayant favorisé les "mauvaises pratiques" en matière de santé, ce baromètre établi en partenariat avec Le Figaro et FranceInfo suggère une amélioration, liée à la mise entre parenthèses de la vie sociale. Et une pratique stable concernant les activités sportives (toujours pratiquées par 2 Français sur 3), même si elles ont dû s'adapter en proposant notamment des cours en ligne.