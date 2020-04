Confinement, immunité collective, méthode coréenne: à la recherche de la bonne stratégie.

La plupart des pays ayant choisi le confinement comptent l'alléger ces prochaines semaines, tout en maintenant des mesures de distanciation sociale. Objectif : tenter de contrôler l'épidémie en testant massivement et en isolant les malades. Et éviter de revenir au point de départ, c'est-à-dire l'obligation de retomber dans le confinement.

Or ces conséquences pourraient elles-mêmes entraîner des morts. Une tribune de trois spécialistes s'alarme ainsi d'une "augmentation des morts dus au cancer" dans les prochains mois. Leur argument ? Le diagnostic et les traitements ont été freinés par la mise en place de mesures comme le confinement et par la priorité donnée au Covid-19 dans l'organisation des soins.

Cela permettrait d'atteindre une théorique immunité collective, qui n'est "pas le but de cette stratégie, mais sa conséquence". Son raisonnement : les patients qui meurent actuellement du Covid-19 sont essentiellement "des personnes âgées et fragiles", qui seraient de toute façon "mortes dans quelques mois" , pour d'autres raisons.

L'épidémiologiste suédois Johan Giesecke estime que son gouvernement suit la bonne stratégie : protéger "les personnes âgées et fragiles" mais laisser le virus circuler parmi les plus jeunes, moins à risques.

La Suède a choisi une approche originale : elle n'a pas confiné sa population, préférant en appeler au civisme. Les seules contraintes majeures sont l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, celle des visites dans les maisons de retraite et la fermeture des lycées et des facs. Le gouvernement défend sa stratégie, malgré les accusations de laxisme venues de l'étranger et de certains experts nationaux. Son argument : le bénéfice d'un confinement drastique n'est pas suffisant pour justifier son impact sur la société.

Le mix des stratégies : immuniser les moins de 50 ans

Dans les prochains mois, la meilleure stratégie sera peut-être une combinaison de toutes les autres. Selon une étude américaine parue récemment dans la revue Science, il faudra sans doute alterner entre périodes de confinement et d'ouverture jusqu'en 2022, le temps de découvrir des traitements efficaces ou un vaccin (sans garantie à ce stade que ce soit possible).

Les périodes d'ouverture pourraient servir à tendre vers la fameuse immunité collective, en conciliant deux impératifs. D'une part, la recherche de "65 à 70% d'immunité". De l'autre, le fait que "les services de santé et de réanimation sont saturés" quand "la circulation du virus touche à peu près 10% de la population", explique le professeur de virologie français Bruno Lina.

"Il faut donc que cette immunisation se fasse, mais dans la durée et au fil de l'eau", autrement dit "le plus rapidement possible mais pas trop vite", ajoute-t-il. Pour cela, il faut compter sur "les adultes jeunes jusqu'à 50 ans où le taux des formes très graves est relativement faible". "Si eux s'immunisent, ils vont finir par protéger l'ensemble de la population", espère le Pr Lina, en soulignant qu'il faut dans le même temps "protéger les plus fragiles".

Toutefois, cette recherche d'une immunité collective est suspendue à une inconnue majeure : on ignore encore quelle immunité on acquiert quand on est infecté par le coronavirus, et combien de temps elle dure.