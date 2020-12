Confinement : on observe une consommation excessive d'alcool

Les conséquences de la crise sanitaire, et plus particulièrement des mesures de distanciation sociale, sur la santé mentale et physique sont au cœur des préoccupations des autorités sanitaires et des professionnels de santé. Des scientifiques américains se sont penchés sur l’impact du confinement et du stress généré par une telle situation sur la consommation excessive d’alcool chez les adultes.

Une étude menée par des chercheurs d’une unité de l’Université du Texas à Dallas s’est intéressée à la relation entre consommation dangereuse d’alcool et stress causé par la pandémie de Covid-19 , et leurs travaux suggèrent la nécessité de mettre au point de nouvelles stratégies de prévention pour éviter à long terme de lourdes conséquences sur la santé.

Une consommation abusive d’alcool associée au stress du quotidien généré par la crise sanitaire

Ils ont analysé les données provenant d’une enquête en ligne menée auprès de 1982 adultes américains de la mi-mars à la mi-avril, correspondant au premier confinement aux États-Unis. En fonction de leurs réponses, les participants ont été classés en tant que buveurs excessifs, buveurs non excessifs, et non-buveurs. Leurs réponses ont été mises en parallèle avec la durée de leur confinement, le nombre de personnes avec lesquelles ils vivaient, les épisodes de dépression traversés, ou encore certaines caractéristiques liées à leur emploi comme une baisse de salaire.

Publiées dans l’American Journal of Drug and Alcohol Abuse, leurs recherches mettent pour la première fois en évidence une consommation abusive d’alcool associée au stress du quotidien généré par la crise sanitaire, et davantage encore par le confinement.

Plus en détail, les scientifiques montrent que les probabilités d’une consommation dangereuse d’alcool chez les buveurs dits excessifs ont augmenté de 19% pour chaque semaine de confinement. Notons que par consommateurs excessifs d’alcool, les chercheurs entendent des hommes qui ont bu cinq verres ou plus en deux heures, et des femmes qui en ont terminé quatre ou plus.