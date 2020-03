Confinement : comment échapper à la sédentarité ?

Le fait de ne presque plus pouvoir sortir de chez soi et de se mettre en télétravail risque fortement de favoriser la sédentarité ce qui n'est pas très bon pour la santé.

Allier l'utile à l'agréable

La première solution reste de bouger chez soi. La liste des activités sportives à pratiquer à la maison est riche : yoga, renforcement musculaire, danse, fitness, vélo d'appartement, exercices au sol… Se concocter un programme d'entraînement sur mesure à suivre au fil des jours est donc un très bon début.

Concrètement, le principe consiste à bouger environ toutes les heures

Bien que ça ne soient pas les activités les plus agréables à réaliser, il est bon de savoir que les tâches ménagères comme faire la vaisselle ou passer l'aspirateur permettent également de se dépenser. Alors on donne l'aspirateur à monsieur, on donne l'éponge à madame (ou l'inverse, c'est comme vous voulez) et on donne le chat au gamin pour qu'ils s'occupent tous les deux (et détruisent la chambre) pendant ce temps.