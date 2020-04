Confinement : attention aux diffuseurs d'huiles essentielles (Anses)

Les diffuseurs d'huiles essentielles, censés assainir ou purifier l'air, peuvent être une source de pollution de l'air intérieur, selon l'agence sanitaire Anses (France), qui appelle à la "vigilance" face à des produits susceptibles de provoquer des effets indésirables.

Lavandin, orange douce, pin sylvestre ou citron : les sprays et diffuseurs d'huiles essentielles sont de plus en plus présents dans les foyers, note l'Anses dans un avis. Mais l'effet bénéfique escompté n'est pas forcément au rendez-vous.