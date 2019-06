Comment survivre à la canicule en voiture?

Plus

En période de canicule, l'idéal pour les automobilistes est évidemment de ne pas prendre le volant. Mais pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, voici quelques conseils élémentaires afin de ne pas trop souffrir des fortes chaleurs annoncées.

Profiter de la climatisation C'est évidemment le moment ou jamais pour faire tourner la climatisation de sa voiture. Mais avant de la lancer, mieux vaut commencer par bien aérer l'habitacle en ouvrant les fenêtres pendant quelques minutes. Il sera alors grand temps d'allumer la climatisation, en prenant soin de ne pas la régler sur une température trop basse afin de ne pas favoriser les chocs thermiques. Si l'air extérieur est très chaud, il ne faut pas hésiter à la régler sur 23 ou 24 degrés, l'écart ne devant idéalement pas dépasser les 10 degrés entre les températures extérieures et intérieures. Penser à arrêter la climatisation quelques minutes avant la fin du trajet.

S'hydrater Il est indispensable d'emporter avec soi une bouteille d'eau, si possible fraîche, afin de faire face aux impondérables et aux bouchons, même sur des trajets a priori courts. Il est conseillé de boire de petites quantités, à intervalles réguliers. Pour les enfants, prévoir en plus des brumisateurs.

Se protéger du soleil Afin d'avoir la meilleure visibilité possible et de ne pas être ébloui, il convient aussi de se protéger du soleil. De fait, le port des lunettes de soleil, si possible adaptées à sa vue, est inévitable dans ces conditions. D'autre part, il est bienvenu d'utiliser des pare-soleil pour protéger les passagers.