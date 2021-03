Comment se préparer au changement d'heure ?

Le changement d’heure n’est plus très loin et vous pouvez déjà préparer votre corps à ce petit décalage horaire qui en incommode plus d’un. Le débat sur le changement d’heure fait rage depuis des années et, à chaque mois de mars ou d’octobre, on se demande si l’on va encore devoir changer d’heure. C’est toujours bien le cas en ce mois de mars 2021, vos montres vont devoir avancer d’une heure. Une heure en moins de sommeil, une heure de décalage pour manger, une heure qui peut en perturber plus d’un. De nombreux médecins préconisent de se préparer à ce changement plutôt que de le subir au moment de son arrivée, dans la nuit du 27 au 28 mars 2021. Voici les conseils du Dr. Shalini Paruthi et de Beth Malow, professeure et directrice de la division des troubles du sommeil au Vanderbilt Kennedy Center. "Cela aidera votre corps à effectuer une transition plus douce plutôt que brusque" comme l’explique Beth Malow.

Une semaine avant le changement d’heure Chaque soir, allez vous coucher 10 minutes plus tôt que d’habitude et mettez le réveil également 10 minutes plus tôt chaque matin. Donc si vous allez d’habitude vous coucher à 23h30 et vous réveillez à 8 heures : Lundi soir : coucher à 23h20 et lever à 7h50

Mardi soir : coucher à 23h10 et lever à 7h40

Mercredi soir : coucher à 23h00 et lever à 7h30

Trois jours avant le changement d’heure Accélérez le processus et avancez de 20 minutes pour habituer votre corps et votre rythme de sommeil pour continuer à procurer le nombre d’heure adéquat à votre corps. Jeudi soir : coucher à 22h40 et lever à 7h10

Vendredi soir : coucher à 22h20 et lever à 7h00