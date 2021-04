Comment se brosser les dents quand on a oublié sa brosse à dents ?

D’après le site de voyage Minimus, la brosse à dents est l’objet le plus oublié dans les valises à hauteur de 18%. Pas de panique si vous n’en trouvez pas une fois arrivé(e) à votre destination. Des alternatives aussi éclatantes que vos dents existent. On sait qu’il vaut mieux ne pas louper le rituel du nettoyage des dents le soir, notamment pour ne pas garder les bactéries accumulées dans sa bouche lors de la journée voire pour réduire le risque de diabète (ça ne coule pas de source et pourtant c’est bien vrai). Sans brosse à dents, il y a pourtant différentes manières de maintenir une hygiène buccale intacte, et ce ne sont pas les fausses 'bonnes idées' qui germent sur TikTok qu’il faut suivre.

Le brossage avec les doigts La méthode la plus simple est celle du doigt avec le dentifrice. Selon le centre de Pennsylvanie pour les implants dentaires et la parodontie, il s’agit d’une méthode suffisante pour éliminer la plaque dentaire. Veillez d’abord à rincer votre bouche avec plusieurs gorgées d’eau au préalable pour enlever le gros des débris alimentaires. Brossez ensuite vos dents et gencives de la même manière que vous le feriez avec votre brosse à dents. Si par bonheur vous disposez de fil dentaire et de bain de bouche, passez alors le fil dentaire pour nettoyer vos dents, rincez votre bouche avec de l’eau puis faites un bain de bouche pour faire disparaître les bactéries restantes, comme le recommande le site Lifehacker.

L’utilisation du gant de toilette La technique la plus conseillée est celle du gant de toilette. Sa texture rugueuse enlève bien plus de bactéries que le brossage avec le doigt. À défaut, vous pouvez prendre du papier essuie-tout humide. Lire aussi : Un anticorps qui régénère les dents a été découvert, bientôt la fin des dentiers ? Veillez en premier lieu à rincer votre bouche avec de l’eau, toujours dans le but de retirer un maximum de débris alimentaires. Enroulez ensuite le papier essuie-tout sur le doigt que vous utiliserez pour brosser et ajoutez-y du dentifrice si vous en avez (si vous en manquez également, le brossage sans dentifrice fera en partie l’affaire). Frottez ensuite vos dents et gencives avec votre doigt ou gant de toilettes. Terminez par un rinçage de bouche à l’eau puis au bain de bouche.

Mangez des légumes ou des chewing-gums Étonnamment, le fait de manger peut fortifier votre dentition. Les dentistes comme par exemple les Américains du cabinet Grace & Leedy, ou encore ceux du centre de Pennsylvanie pour les implants dentaires et la parodontie, vous invitent par exemple à manger des légumes fibreux et croquants pour garantir un brossage optimal si vous ne pouvez pas utiliser de brosse à dents. "Lorsque vous les mangez, le fait de les mordre peut éliminer les particules de nourriture existantes et nettoyer vos dents" indiquent ainsi Grace & Leedy, qui préconisent dans ce cas l’usage d’un bâton de céleri comme brosse à dents. De la même manière, les chewing-gums sont de bonnes alternatives d’après l’Association dentaire américaine qui recommande l’utilisation de chewing-gum sans sucre. Le fait de mastiquer peut éliminer la plaque de bactéries sur vos dents puisque la salive est un rince-bouche désinfectant naturel. Autre fabricant de salive… le fromage (et on est tous très heureux de pouvoir avoir une excuse en plus pour manger du fromage) ! Les produits laitiers sont bourrés de calcium et de phosphate qui pourront réparer l’émail et récupérer des minéraux perdus avec l’ingestion d’autres aliments.