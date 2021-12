Comment remettre de l'activité physique dans notre quotidien ?

À l'heure de la pandémie, la place de l'activité physique bouscule. Si les applications de bien-être et de sport ont connu une hausse de 45% de téléchargements dans le monde du 22 au 28 mars 2020 (au début du confinement), la pratique sportive a chuté pour 38% des Français lors du premier confinement. La faute aux restrictions sanitaires et au manque de motivation. Cependant, les efforts sont là. Plus d'un Français sur deux a pratiqué à minima une activité. En tête : la randonnée ou la marche, le footing et le fitness.

C'est bien connu, la sédentarité nuit à la santé. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, elle "renforce toutes les causes de mortalité, double le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité et augmente les risques de cancer du côlon, d'hypertension artérielle, d'ostéoporose, de troubles lipidiques, de dépression et d'anxiété".

Pratiquer une activité physique demande parfois du temps et des équipements. "Même glisser 10 minutes dans ma journée pour aller courir ou suivre une vidéo fitness est difficile pour moi", témoigne Alice, 35 ans et mère de deux enfants. En cause, le temps d'installation et de préparation, qui allonge considérablement la séance. "Pour faire dix minutes, en règle générale, j'en rajoute au moins dix de plus. Avec les enfants et le rythme de vie, c'est intenable."