Comment nous laverons-nous les mains dans le futur ?

Pendant que la crise du Coronavirus débutait au Royaume-Uni, le bureau de design Bompas&Parr lançait un concours pour repenser notre façon de nous laver les mains, geste devenu vital à l’heure de la grande pandémie. Huit propositions ont été retenues. Elles seront exposées au Design Museum de Londres une fois que celui-ci aura rouvert et seront mises aux enchères par Christie’s au profit de la Croix-Rouge britannique. Passage en revue des prototypes qui remplaceront peut-être nos actuels flacons de gel hydroalcoolique.

"Seaweed Capsule" de Terry Hearnshaw Dans la catégorie "Design durable", Terry Hearnshaw s’inspire de la tendance récente de l’industrie des boissons à utiliser des capsules liquides cassables. Dans le cadre de la problématique de l’hygiène des mains, ce procédé est plein d’avantages, comme celui de doser raisonnablement le gel hydroalcoolique ou de ne pas utiliser de plastique mais de l’algue, qui retient le fameux liquide sous la forme d’une petite sphère.

"Handle Sanitiser" et "Sanitiser Walls" de Bo Willis "Handle Sanitiser" et "Sanitiser Walls" de Bo Willis - © Courtesy of Bo Willis Les poignées de porte sont aussi de véritables vecteurs à maladie car touchées par un nombre incalculable de personnes. "Handle Sanitiser" de Bo Willis propose de retourner cette idée et de transformer cette poignée en un objet qui peut distribuer un désinfectant pour les mains. Quant au second projet, "Sanitiser Walls", il s’agit de murs habillés d’aloe vera, de cannelle, de clou de girofle, de romarin et d’eucalyptus qui agissent comme un désinfectant pour les mains. Les passants n’ont qu’à passer leurs mains dans la végétation.

"The Bubble Party" de Steve Jarvis "The Bubble Party" de Steve Jarvis - © Courtesy of Steve Jarvis Dans la catégorie "Design Industriel", Steve Jarvis propose une pièce ludique, qui produirait des nuages bulles de gel hydroalcoolique. Poétique et plus attirant qu’une simple bouteille, ce projet permet aussi de ne pas toucher quoi que ce soit qui puisse être à nouveau en contact avec un autre utilisateur.

"Step One" de Sally Reynolds "Step One" de Sally Reynolds - © Courtesy of Sally Reynodls Sally Reynolds vient réconcilier hygiène avec esthétique. Son distributeur de gel "Step One", avec son bec et sa pédale en cuivre, vient s’habiller de plastique recyclé qui n’est pas sans rappeler le terrazo.

"Hygiene Friendly Visits" de Line Johnsen "Ding Dong" de Line Johnsen - © Courtesy of Line Johnsen Et pourquoi ne pas faire monter en gamme les traditionnelles sonnettes de nos portes d’entrée ? C’est l’idée de Line Johnsen, qui nous invite à équiper nos sonnettes de distributeur de désinfectant.

"Buggy" de Zoe Lester, Beth Thomas, Emma Chih, Erin Giles et Kris Murphy "Buggy" by Zoe Lester, Beth Thomas, Emma Chih, Erin Giles & Kris Murphy - © Courtesy of Zoe Lester, Beth Thomas, Emma Chih, Erin Giles & Kris Murphy Et quid de nos téléphones ? Véritable extension de nos mains, nos portables sont eux aussi de potentiels vecteurs de la maladie. "Buggy" est une application qui prend en compte tous les contacts entre vos doigts et l’écran. Plus ils seront nombreux, plus vous verrez y apparaître de petites bêtes vertes évoquant des bactéries. Ladite application vous conseillera aussi sur les différentes façons de nettoyer votre fidèle ami.

"Paint Your Hands Clean !" de Kate Strudwick, Amos Oyedeji, Alexander Facey et Nicole Stjernswärd "Paint Your Hands Clean" de Kate Strudwick, Amos Oyedeji, Alexander Facey & Nicole Stjernswärd - © Courtesy of Kate Strudwick, Amos Oyedeji, Alexander Facey & Nicole Stjernswärd Ces quatre créatifs se sont penchés sur le cas des enfants. Comment faire pour les inviter à se laver les mains sans que ce geste soit associé à une corvée ? Les designers ont conçu un gel nettoyant qui contient des pigments naturels et sensibles au PH qui changent de couleur lorsque vous le frottez entre vos mains. L’emballage a un pinceau incorporé, ce qui permet aux enfants de l’appliquer facilement.