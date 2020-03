Comment limiter et soulager les crampes musculaires ?

Vous en avez certainement souffert un jour, les crampes sont ces spasmes qui se produisent quand un muscle se contracte involontairement. Chaque partie du corps peut en souffrir : mollets, fesses, avant-bras, ... Elles surviennent surtout la nuit ou après avoir fait du sport et peuvent devenir très douloureuses. Si les sportifs professionnels souffrent assez souvent de crampes, ils sont généralement bien encadrés. Ce sont les amateurs (vous et moi) qui doivent apprendre à comment les prévenir ou les apaiser sans l'aide d'un kiné personnel.

Muscles en souffrance Lors de la contraction, les fibres musculaires se contractent et provoquent un rétrécissement du muscle de 30 à 50%. Les fibres restent en position et l'ensemble du muscle ne parvient plus à se détendre, provoquant la douleur. Le mécanisme précis de la crampe reste encore relativement inconnu. Il pourrait s'agir d'une perturbation de la circulation sanguine et d'un désordre ionique, notamment un manque de calcium, de potassium ou de magnésium. La difficulté réside dans le fait que les crampes ne sont jamais précédées de signes avant-coureurs et que les conditions qui entraînent leur apparition sont multiples.

L'hydratation est une prévention Le muscle fonctionne un peu comme une éponge. Quand il est mal hydraté, il se dessèche et se contracte. Pour prévenir les crampes, il faut donc commencer par boire. On recommande 1,5 litre d'eau par jour. Ainsi, vous vous réhydraterez et vous puiserez une partie des sels minéraux nécessaires à vos muscles, notamment le potassium. Son rôle est justement d'hydrater les cellules de votre corps. Dès que vous faites de l'exercice, le corps élimine énormément d'eau et de sels minéraux par la sueur. C'est à ce moment que la crampe vous guette.

Le potager, plus efficace que la pharmacie Avant de vous précipiter sur les gélules, pilules et compléments alimentaires, retrouvez l'équilibre dans votre assiette. Une alimentation riche et variée permet en effet de combler vos besoins journaliers, notamment en vitamines. Il faut manger de tout en quantité raisonnable. Pour faciliter la contraction musculaire, vous devez avoir un apport en calcium, que vous trouverez dans les laitages, épinard, chou vert, cresson, oignon, lentilles, haricots blancs, noix, amandes, œufs et fruits de mer. Vous devez aussi avoir une alimentation riche en magnésium, que vous trouverez dans le chocolat noir, bananes, haricots blancs, lentilles, noix, noisettes, amandes, céréales complète, ainsi que dans certaines eaux. N'hésitez pas à consommer des aliments riches en potassium également, comme les pommes de terre avec pelure, café et chicorée en poudre, cumin, coriandre, gingembre et curry.