Comment les moustiques choisissent-ils leur cible ?

Vous pensez avoir une "peau à moustiques" ? Détrompez-vous ! Ces insectes ont d’autres façons de choisir leurs proies. Explications.

Exit l’idée préconçue qu’il existerait une "peau à moustiques". Plusieurs facteurs orientent les moustiques vers leurs cibles.

Le Co2 rejeté

Les moustiques repèrent leurs proies grâce au Co2 qu’elles rejettent. Ils peuvent le détecter à cinquante mètres. Les personnes en surpoids et les femmes enceintes représentent ainsi des cibles de choix car elles en rejettent plus.

Les odeurs

Les moustiques sont également attirés par la transpiration. On est donc plus susceptible d’être piqué après la pratique d’un exercice physique.

Les odeurs qui attirent les insectes dépendent de la chaleur de notre corps, des bactéries présentes sur notre peau et de nos gènes.

Quand il s’agit de piqûres, certains moustiques ont leur zone de prédilection à l’image de l’Anopheles gambiae, qui aime particulièrement piquer les mains et les pieds.

Le groupe sanguin

Le groupe sanguin peut aussi influencer les moustiques dans leur choix. L’Aedes albopictus pique plus souvent des personnes du groupe O que celles du groupe A.

La bière

Consommer une ou plusieurs bières peut également inciter les moustiques à vous piquer. Des chercheurs japonais ont procédé à une étude où ils ont fait boire de la bière à une partie des sujets avant de les exposer à des moustiques. Résultat : ceux qui avaient bu étaient plus visés que les autres. Toutefois, la raison de ce choix reste inexpliquée à ce jour.