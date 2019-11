Comment la recherche nobélisée prolonge la vie de malades du cancer.

Shaun Tierney vit depuis 12 ans avec un cancer agressif des reins, une durée inimaginable au moment de son diagnostic, mais rendue possible par des travaux de recherche récompensés cette année par le prix Nobel de médecine

Du Nobel aux applications thérapeutiques

Son cas est l'illustration parfaite de la traduction de travaux de recherche fondamentale dans la vie réelle, dans des thérapies utilisées pour soigner des patients.

Le Nobel de médecine a été attribué en octobre aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza, et au Britannique Peter Ratcliffe, pour leurs découvertes, à partir des années 1990, sur la façon dont les cellules de l'ensemble du corps détectent et s'adaptent à divers niveaux d'oxygène.

Les premières applications thérapeutiques ont vu le jour au milieu des années 2000.

En 2007, quand on annonce à Shaun qu'il a un cancer, on lui dit qu'il a 3 à 5% de chance de vivre cinq ans. Son salut est dû à un traitement appelé Sutent, directement issu des travaux des chercheurs, et qui représente un nouveau type de médicament: la molécule est conçue pour stopper la croissance des vaisseaux sanguins qui nourrissent les cellules des tumeurs.