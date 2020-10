Comment la pandémie de Covid-19 a ouvert d'autres horizons aux étudiants

Pourtant, si certains élèves ont été contents de reprendre le chemin de l'école pour retrouver leurs amis et leur vie sociale, les parents , eux, ont eu plus de réticences à les laisser repartir en cours.

Depuis l'explosion de la pandémie de Covid-19, le système éducatif s'est retrouvé chamboulé. Avec les fermetures successives des établissements pour cause de cas de Covid-19, les élèves ont dû jongler entre les cours en ligne et un retour incertain dans les salles de classe.

Assister à un cours en pleine forêt ou faire de l'escalade comme matière, ça vous tente ? Les étudiants du monde entier ont dû s'adapter au contexte sanitaire pour poursuivre leurs études. De l'Inde aux Etats-Unis en passant par la France, des écoles d'un nouveau genre sont nées et d'autres ont attiré de nombreux candidats. Une transition qui pourrait devenir la norme ?

D'après une étude américaine menée par CivicScience, sur 1.341 familles, plus d'un tiers des parents ayant des enfants âgés de 3 à 17 ans ont déclaré n'être pas du tout confortables à l'idée d'un retour à l'école cet automne, a dévoilé The Wall Street Journal.

Les cours dans la nature : pour les plus riches... ou les plus pauvres

Pour mettre à profit cette année de césure, les étudiants ont misé sur des programmes proposant des cours dans la nature. Aux Etats-Unis, ces cours ont connu un véritable boom depuis la pandémie.

L'école High Mountain Institute (HMI), dans le Colorado, a dû créer de nouvelles classes pour répondre aux nombreuses candidatures, a dévoilé Outside Online. L'école propose un programme incluant de l'escalade et des cours sur la conservation des terres.

L'école américaine NOLS (Wyoming), qui propose des cours dans la nature, a même constaté une augmentation de 125% dans les demandes d'inscription par rapport à 2019, indique Outside Online.

Du côté de l'Inde, l'école s'est aussi exportée dans la nature pour d'autres raisons. Alors que la pandémie a accentué les inégalités entre les étudiants de différentes classes sociales, une école d'un nouveau genre a ouvert ses portes dans la ville de Doodpathri pour venir en aide aux écoliers les plus pauvres, comme l'a dévoilé la BBC.

En France, le gouvernement a conseillé l'école en dehors des murs pour limiter le risque de contamination au coronavirus. L'école privée Saint Maimboeuf, à Montbéliard, propose déjà une demi-journée d'"école dehors", comme l'a dévoilé France Bleu. Une idée que les enseignants avaient déjà avant même la crise sanitaire mais qui prend une nouvelle dimension à présent. Sur Facebook, la page "Profs en transition", qui propose une approche d'une école plus écoresponsable et citoyenne, réunit déjà plus de 24.000 membres.