Comment identifier les symptômes d'une hypokaliémie ?

L'hypokaliémie est la diminution de la quantité du potassium présente dans le sang. Elément essentiel pour notre corps, le potassium assure plusieurs fonctions vitales dans l'organisme.

Une carence sévère en potassium peut entraîner des troubles parfois graves. En effet, un manque de potassium engendre des complications cardiaques car ce minéral est indispensable à la contraction musculaire, notamment du coeur. Une hypokaliémie ne doit donc pas être prise à la légère.

Pour vous aider, voici quelques signaux pour repérer une hypokaliémie :

- Fatigue, crampes et faiblesse musculaire

- Nausées, constipations et ballonnements

- Polyurie

- Paralysie musculaire

- Palpitations, étourdissements et essoufflement

- Des douleurs à la poitrine

Une hypokaliémie sévère peut perturber le fonctionnement du coeur et aboutir à un décès. Un traitement est envisagé en cas de détection de ce trouble.

Quelques aliments sont à privilégier pour éviter d'arriver à ce stade élevé de carence en potassium comme le chocolat en poudre, le concentré de tomate, la levure alimentaire, le café, les abricots séchés et les dattes.