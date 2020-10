Pendant la grossesse Comment éviter les allergies alimentaires ? - © JGI/Jamie Grill - Getty Images/Tetra images RF Il semblerait que la consommation d’arachides pendant la grossesse pourrait protéger encore plus les enfants. Mais les experts ne savent pas encore expliquer le lien ni la mesure entre l’environnement prénatal et le développement des allergies. Lire aussi : Les bébés plus lourds à la naissance seraient plus en proie aux allergies En 2000, l’American Academy of Pediatrics mettait en garde les femmes contre la consommation d’arachides pendant la grossesse. En 2008, cependant, après qu’un large éventail d’études n’ait pas réussi à trouver un lien concluant entre le régime prénatal et les allergies alimentaires, l’Académie a changé de cap et a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve convaincante que les femmes enceintes devraient éviter ou favoriser les allergènes potentiels. Le public est donc perdu.

Les allergies, l’environnement et les gènes Le fait que les allergies alimentaires varient selon l’environnement est prouvé par l’absence d’allergies aux arachides dans les pays où la population mange peu d’arachides : l’étude EuroPrevall, qui a enquêté sur les influences environnementales, diététiques et génétiques sur l’allergie alimentaire à travers l’Europe, a révélé que l’allergie aux arachides en Grèce, où ils mangent très peu d’arachide, était de 0%. Alexandra Santos explique que lorsque les gens émigrent, ils sont plus vulnérables que les indigènes aux allergies alimentaires probablement à cause de la différence de leurs gènes. Plus ils émigreront tôt, plus ils seront vulnérables.