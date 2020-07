Comment bien s'hydrater en été ? Les conseils d'experts !

Pendant les mois d'été, les températures montent et nous transpirons davantage. Cela signifie que, pendant cette période, il est encore plus important de maintenir une bonne hydratation. Une bonne hydratation, associée à une alimentation saine, fait partie des mesures simples que vous pouvez prendre pour vous sentir mieux dans votre corps. Le consommateur belge dispose d'un large choix d'eaux minérales et d’eaux de source ainsi que de boissons rafraîchissantes pour étancher sa soif. Vous trouverez ci-dessous six conseils de la FIEB (La Fédération Royale de l’Industrie des Eaux et des Boissons rafraîchissantes) sur la meilleure façon et le meilleur moment pour consommer et conserver les boissons pendant l’été.

1. Buvez au moins un litre et demi d’eau Une mauvaise hydratation peut entraîner de nombreux désagréments mentaux et physiques. Saviez-vous, par exemple, que la perte d'un litre et demi d’eau corporelle par jour peut réduire notre capacité physique d’environ 20% ? Nous perdons cette eau en transpirant, en expirant et en urinant. Surtout en été, lorsque nous transpirons plus que d’habitude, il est important de suivre la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé de boire environ un litre et demi d’eau par jour.

2. N’attendez pas d'avoir soif Quel est le meilleur moment pour boire ? Quand vous avez soif ? Ce n’est pas une bonne idée. Boire régulièrement est ce qu’il y a de mieux pour lutter, entre autres, contre les maux de tête, les problèmes de concentration et la fatigue physique. Il est également recommandé de boire pour préparer une performance sportive. Cela aide à supporter l'effort, en douceur. Attention, les personnes âgées ne ressentent pas la soif aussi rapidement mais ont cependant besoin d'une hydratation constante. Les enfants doivent également être encouragés à boire suffisamment, bien qu'ils aient besoin de moins de liquide que les adultes.

3. Les enfants aussi doivent boire suffisamment Une grande partie de notre corps est composée d’eau : pour un adulte moyen, cette proportion est de 60% mais pour un enfant de 6 ans, elle est de 75%. Leur besoin en eau est proportionnel et donc plus important que celui des adultes. Les enfants sont aussi souvent très actifs avec pour conséquence qu’ils perdent de l’eau plus rapidement que les adultes et, en plus, ils oublient de boire parce qu’ils sont très occupés. Faire boire les enfants à des heures régulières peut aider, en ajoutant des touches ludiques telles qu’une paille en papier ou un gobelet original.

4. Buvez beaucoup après l’effort mais pas en une fois Il est important de boire une fois et demie la quantité d’eau que vous avez perdue à la suite d’un gros effort physique. La personne qui fait du sport perd rapidement jusqu’à 2 litres d’eau par la transpiration. Il est donc recommandé de boire trois litres dans les heures qui suivent l'effort (et non pas en une seule fois !). En cas d’effort prolongé, des boissons spécifiques pour sportifs, contenant des minéraux et des sucres, sont recommandées pour rétablir l'équilibre en eau.

5. Attention aux glaçons L'eau et les boissons rafraîchissantes glacées ne sont pas recommandées pendant les jours les plus chauds. Elles n’étanchent pas mieux la soif que les boissons non glacées. Lorsque vous buvez une boisson avec des glaçons, votre corps doit travailler dur pour rééquilibrer votre température corporelle et celle de l'eau que vous venez de boire. Ironiquement, c’est précisément ça qui vous fait transpirer de plus belle et donc vous déshydrate...