Combiné à l'exercice physique, l'extrait de thé vert pourrait s'avérer efficace pour empêcher l'excès de graisses dans le foie.

Une étude réalisée chez la souris par des chercheurs américains avance les bienfaits du thé vert combiné à l'exercice physique pour réduire les cas de maladies provoquées par l'accumulation de graisses dans le foie.

Egalement appelée stéatohépatite hépatique non alcoolique (NASH), la maladie "du foie gras humain" correspond à l'accumulation de cellules graisseuses dans le foie et entraîne des lésions similaires à celles provoquées par une cirrhose. En raison de la forte prévalence des facteurs de risque associés à la NASH, tels que l'obésité et le diabète de type 2, on prévoit que plus de 100 millions de personnes souffriront de maladies hépatiques grasses d'ici 2030.