Choléra en Afrique: lancement de la plus grande campagne de vaccination

La plus importante campagne de vaccination contre le choléra jamais lancée au monde est actuellement menée en Afrique, visant plus de deux millions de personnes, ont annoncé lundi l'ONU et l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi).

"C'est une riposte d'une ampleur sans précédent à la vague d'épidémies de choléra qui traverse l'Afrique", a déclaré dans un communiqué le Dr Seth Berkley, directeur de Gavi, une organisation basée à Genève chargée de la fourniture de vaccins dans les pays à faible revenu.

De nombreux pays sont actuellement confrontés à des épidémies de choléra en Afrique: au moins 12 régions ou pays d'Afrique subsaharienne font ainsi état d'une transmission active de la maladie, selon Gavi et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La grande campagne de vaccination qui est en cours et qui doit s'achever à la mi-juin vise cinq pays: Zambie, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud et Nigeria.

Le vaccin oral contre le choléra s'administre en deux doses. La première protège pendant six mois, la seconde trois à cinq ans.

"Le choléra resurgit à chaque saison des pluies et dévaste les communautés à travers l'Afrique. Avec cette campagne historique de vaccination, les pays de la région montrent leur détermination à arrêter l'hécatombe due au choléra", a relevé le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Au Nigeria, 1,2 million de doses permettront de protéger autour de 600.000 personnes contre la nouvelle épidémie de choléra en train d'émerger dans l'Etat de Bauchi, alors qu'au Malawi, un million de doses de vaccin anticholérique permettront de protéger plus de 500.000 personnes à Lilongwe pour combattre l'épidémie, qui a déjà touché plus de 900 personnes à travers le pays.

En Ouganda, 360.000 personnes vivant dans le district de Hoima, dans l'ouest, seront vaccinés. Le pays prévoit par ailleurs de vacciner plus de 1,7 million de personnes dans les mois à venir. En Zambie, 667.100 doses de vaccin sont en cours de distribution dans le bidonville de Lusaka dans le cadre d'une deuxième distribution de vaccins après l'épidémie majeure qui a infecté plus de 5.700 personnes et fait plus d'une centaine de victimes.

Par ailleurs, 113.800 doses ont été expédiées au Soudan du Sud à titre de mesure de prévention avant la saison des pluies dans ce pays déchiré par la guerre.

Si les vaccins contre le choléra permettent de sauver des vies, les humanitaires soulignent qu'ils doivent être accompagnés d'autres actions. "Vu le nombre croissant de personnes qui succombent actuellement à cette maladie terrible, mais évitable, il est plus que jamais évident qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité de l'eau et de l'assainissement : c'est la seule solution durable à long terme aux épidémies de choléra", souligne le Dr Seth Berkley.