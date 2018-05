Chikungunya, dengue, zika: le moustique tigre sous surveillance en France

Gare au moustique tigre! Les autorités sanitaires françaises appellent à la vigilance envers cet insecte vecteur de plusieurs maladies, le chikungunya, la dengue et le zika, qui est désormais présent dans 42 départements de métropole.

Ce chiffre "a doublé ces deux dernières années", a souligné vendredi dans un communiqué la Direction générale de la santé (DGS).

La capacité du moustique tigre à transmettre le chikungunya, la dengue ou le zika "en fait une cible de surveillance prioritaire durant sa période d'activité en métropole du 1er mai au 30 novembre", ajoute la DGS.

Le moustique tigre est présent depuis longtemps en outre-mer et "notamment dans l'Océan Indien, où il est actuellement à l'origine d'une épidémie de dengue sur l'île de La Réunion".

En raison des voyages entre la métropole et la Réunion, "il existe un risque d'importation de ce virus". Cela fait craindre l'apparition de cas autochtones, c'est-à-dire des personnes piquées et contaminées en métropole.

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui vont à La Réunion "de se protéger contre les piqûres de moustique, y compris en journée, en utilisant des répulsifs pour la peau et les vêtements et en portant des vêtements longs et amples".

Les signes de la dengue sont des douleurs articulaires, musculaires, des maux de tête, une éruption cutanée avec ou sans fièvre, une conjonctivite.

Si une personne présente ces signes dans les sept jours suivant son retour en métropole, elle doit "consulter un médecin et continuer à se protéger contre les piqûres de moustiques, y compris en utilisant si possible une moustiquaire".

Le but: "Ne pas transmettre la maladie en métropole, si le moustique tigre est présent dans le département".

La DGS rappelle que 11 cas autochtones de dengue ont été signalés dans l'Hérault en 2014, 7 cas autochtones de dengue dans le Gard en 2015 et 17 cas autochtones de chikungunya dans le Var en 2017.

Pour éviter la prolifération du moustique tigre, "il est très important de supprimer les eaux stagnantes", car elles permettent sa reproduction.

La DGS préconise d'enlever les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable, de changer l'eau des vases plusieurs fois par semaine ou de mettre à l'abri de la pluie tout objet pouvant se remplir d'eau.

Un portail en ligne permet de signaler les moustiques tigres.