Chez les pompiers de Mayenne, la réalité virtuelle pour diminuer la douleur

Mais quand vous installez le casque et visionnez un des quatre films proposés (prairie, fonds marins, espace, forêt), n'imaginez pas des images s'approchant de "Interstellar" ou "Gravity". "On a conçu des mondes imaginaires enfantins , loin du réel , pour que personne ne puisse être pollué par des souvenirs qui peuvent être douloureux", explique ainsi Mélanie Péron, qui a conçu cette "application de réalité virtuelle à visée relaxante" avec un comité d'experts comprenant notamment des cyber-psychologue et hématologues.

Mais l'usage de ce casque, auquel on ajoute de la musique via des écouteurs , n'est toutefois pas applicable à chaque prise en charge , comme le souligne le médecin-commandant Johnny Thibaudeau, listant les AVC, les comas ou les troubles du comportement.

"Digicament"

"Chaque couleur, chaque forme, chaque son et chaque musique ont été réfléchis pour vous emmener dans un profond état de détente et de relaxation... Les patients vont faire leur voyage et mieux vivre leur intervention", assure Mme Péron au sujet du "digicament", néologisme de "digital" et "médicament".

Pour le docteur Thibaudeau, ces dispositifs de réalité virtuelle, "qui sont déjà testés dans les hôpitaux, en cancérologie ou en pédiatrie, fonctionnent très bien: on arrive à faire des injections en cancérologie ou des sutures chez les enfants uniquement avec le casque".

Selon la société, au bloc opératoire, ce dispositif médical de réalité virtuelle "a démontré en moyenne la réduction de 30 à 40% de la dose d'anesthésiants".