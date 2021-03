Ces barrières routières pourraient protéger les piétons de la pollution

Le dispositif renvoie les particules fines vers la route

En poursuivant ses recherches, la Dre Collins a réalisé que les particules fines émanant des véhicules se logeaient ensuite le long des murs, rendant ainsi plus vulnérables les piétons ou, en l'occurrence, les écoliers. Elle et son collègue Huw Woodward ont commencé à chercher quels types d'aménagements urbains pourraient atténuer et améliorer la qualité de l'air pour les passants.

Pour aboutir à leur projet de barrières "anti-pollution", ils se sont inspirés de la forme incurvée des déflecteurs d'air que l'on trouve sur les avions ou encore des murs antibruit disposés le long des autoroutes, comme c'est le cas en Allemagne et aux Pays-Bas.

Bien qu'il n'en soit qu'au stade de prototype, ce type d'aménagement urbain spécialement pensé pour protéger les piétons de la pollution constituerait une grande première.

Le fonctionnement est plutôt simple : les structures incurvées des barrières permettraient de disperser et de renvoyer plus efficacement les polluants vers les routes, ce qui aurait pour effet d'améliorer très rapidement et à moindre coût la qualité de l'air pour les piétons.