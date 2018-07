Certains de ces aliments auraient ainsi le pouvoir de contrebalancer les effets acidifiants d'une alimentation déséquilibrée essentiellement basée sur la consommation de viandes, de laitages et de sucres raffinés. La règle est de les consommer en poudre, afin d'assurer à l'organisme une assimilation plus facile.

Graines de chia : le plein d'oméga 3

Ces 6 "superaliments" sont réellement efficaces pour rester en bonne santé

Pour équilibrer l'apport en oméga 3, les graines de chia peuvent être consommées tous les matins (à raison de deux cuillères à soupe), une fois moulues à l'aide d'un petit moulin à café. Plus intéressantes que les graines de lin, elles comprennent 48% d'oméga 3, 20% de protéines et beaucoup de calcium. De plus, elles sont efficaces pour réguler le transit et l'appétit. En cuisine, on peut s'amuser à les utiliser pour concocter un pudding avec un peu de vanille, de cannelle, de sucre de coco et de lait végétal.